Кабмин выделил МЧС деньги на международных юристов

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 3,5 млн. грн. на оплату работы международных экспертов по предоставлению юридических услуг в ходе рассмотрения иска Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы к компании Legal Business Consultants Ltd.

Соответствующее постановление №1200 от 22 декабря размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, средства МЧС планируется выделить на безвозвратной основе за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда полученных от целевого размещения государственных ценных бумаг, а если их будет недостаточно - от приватизации государственного имущества или продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности и на которых размещены объекты, которые подлежат приватизации.

Постановлением замминистра МЧС Андрей БОНДАРЕНКО уполномочен подписать договоры с международными экспертами о предоставлении юридических услуг после согласования условий договоров с Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством иностранных дел, Министерством экономики, Главным контрольно-ревизионным управлением.

Также МЧС позволено предусматривать в договорах с международными экспертами предварительную оплату услуг в размере 100% на срок не более трех месяцев.

Напомним, что в октябре 2010 г. стало известно, что МЧС подало в Высший суд правосудия Британии иск против британской компании Legal Business Consultants Ltd, обвиняя ее в участии в международной коррупционной схеме по закупке МЧС 27 ранее использовавшихся медицинских автомобилей по завышенным ценам.