Из Донецка вывезли 10,6 тонн ядохимикатов

В Донецке полностью закончен вывоз опасных ядохимикатов и пестицидов, объем которых составил 10,6 тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он напомнил, что вывоз ядохимикатов и пестицидов осуществлялся по «специальной программе правительства и Министерства экологии», которая «успешно выполнена».

По словам мэра, в Донецке ядохимикаты хранились на 4-х сельскохозяйственных предприятиях – это АПК «Донецкий», КП «Оазис», Донецкая овощная фабрика и КП «Донецкфлора».

На этих предприятиях «было затарено 229 бочек ядохимикатов по 50 литров каждая в специальную пластмассовую упаковку, всего ядохимикатов 10,6 тонн отправлено на таможенный склад, после чего они будут отправлены на переработку в Германию», - пояснил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.