НБУ вернул обязательную продажу валютной выручки?

Национальный банк Украины (НБУ) отменил постановление, которым упразднялась обязательная продажа валютной выручки.

Это предусмотрено постановлением НБУ №457 от 8 октября 2010 года, которым признается утратившим силу постановление Нацбанка от 31 марта 2005 года № 101 “Об отмене обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов” (регистрация в Минюсте 5 апреля 2005 года, № 359/10639).

Напомним, постановление №101 отменяло действие постановления НБУ от 4 сентября 1998 года N349 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов - юридических лиц".

Постановление №457 вступит в силу через 10 дней со дня регистрации в Министерстве юстиции Украины (зарегистрировано 13 декабря 2010 года).

На телефонный вопрос УНИАН о том, свидетельствуют ли эти изменения о возобновлении обязательной продажи валютной выручки, в департаменте НБУ, который отвечает за взаимодействие со СМИ, не смогли ответить.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим Указом №1119/2010 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году».

В частности, данным решением СНБОУ, Кабинету министров Украины совместно с Национальным банком Украины поручено:

а) подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о предоставлении Национальному банку Украины права временно вводить обязательную продажу субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, части валютной выручки;

б) принять меры по уменьшению в 2011 году использования иностранной валюты как средства платежа на территории Украины.