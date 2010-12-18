Ветераны напомнили Путину о миллионах украинских жертв

Говорить сегодня о том, что Россия и без Украины выиграла бы Великую Отечественную войну – означает оскорбить память погибших.

Об этом говорится в открытом письме председателя Украинского союза ветеранов Афганистана, генерала, заместителя председателя Международного объединения «Боевое братство без границ» Сергея ЧЕРВОНОПИСКОГО, председателя Международного украинского союза участников войны генерала Владимира ВОРОНОВА и председателя Украинского союза узников - жертв нацизма Маркияна ДЕМИДОВА в ответ на заявление главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

«Говорить сегодня о том, что Россия и без Украины выиграла бы Великую Отечественную войну – означает оскорбить память погибших», - отмечают украинские ветераны в переданном УНИАН письме.

Как отмечают авторы, «мы далекие от мысли, что этого хотел В.ПУТИН… По-видимому, эти слова вылетели из уст руководителя соседнего братского государства без намерения причинить боль нам, ветеранам, без намерения унизить или оскорбить дружественную Украину…».

Они напомнили об огромной жертвенности Украины, которая направила на фронты для борьбы с фашистами более 6 млн. солдат и офицеров, половина из них погибла. Также стали жертвами фашизма четыре миллиона мирных граждан Украины. Более 280 тыс. украинцев принимали участие в партизанском подполье. Из 15 фронтов, действовавших во время войны, более половину возглавляли маршалы и генералы, украинцы по происхождению. Среди них: командующие фронтами Иосиф Апанасенко, Михаил Кирпонос, Семен Тимошенко, Андрей Еременко, Федор Костенко, Иван Черняховский, Родион Малиновский, Яков Черевиченко. Герой Советского Союза, командир 756-го стрелецкого полка, украинец Федор Зинченко был первым комендантом рейхстага. Украинец – генерал-лейтенант Кузьма Деревянко от имени Советского Союза подписал акт капитуляции фашистской Германии.

В годы войны 11,5 тыс. советских воинов были удостоены звания Герой Советского Союза, из них – 2069 украинцев (каждый пятый). Из 104 дважды Героев Советского Союза – 29 украинцев (каждый третий).

Среди трех Героев Советского Союза, трижды удостоенных этого звания, есть наш соотечественник Иван Кожедуб. И этот список можно продолжать, отмечается в открытом письме украинских ветеранов.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы - страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это означает, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, это совсем не уменьшает значения в общей победе республик бывшего Советского Союза.