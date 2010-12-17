Глава СБУ говорит, что на дискете Забилого были тайные документы

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что на дискете, которую вез в Киев директор музея «Тюрма на Лонцького» Руслан ЗАБИЛЫЙ, содержатся секретные документы.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что СБУ возбудила уголовное дело о покушении на разглашение государственной тайны. «Ведь сотрудник СБУ вез из Киева во Львов дискету с рабочей информацией. Проще говоря, ЗАБИЛЫЙ нарушил служебные инструкции, а также, скорее всего, и закон Украины», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, точный ответ на этот вопрос должна дать экспертиза, на проведение которой требуется время, поскольку специалисты должны изучить огромное количество документов. «После чего степень вины Руслана ЗАБИЛОГО будет устанавливать следствие и, в случае необходимости, суд. Впрочем, могу отметить, что, исходя из уже исследованных на сегодня первичных документов, можно утверждать, что документы с грифом «секретно» на этой дискете все-таки имеются», - добавил он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также сказал, что ответ на вопрос, куда и кому Р.ЗАБИЛЫЙ вез документы, даст следствие.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве сотрудники СБУ задержали и в течение 14,5 часа допрашивали украинского историка Р.ЗАБИЛОГО, директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов).

По данным Украинского Хельсинкского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы, работники СБУ без всякой санкции суда и с многочисленными нарушениями процессуального законодательства изъяли у него ноутбук и два внешних жестких диска.

На этих носителях информации, как отмечают правозащитники, кроме научных исследований самого Р.ЗАБИЛОГО, содержались электронные копии исторических материалов и архивных документов, которые не представляют и, по законодательству, не могут представлять государственную тайну.

9 сентября появилась официальная информация СБУ: «Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ст. 328 Уголовного кодекса Украины».

После этого СБУ провела обыск в кабинетах историков музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове и изъяла его имущество и документы. В частности, из кабинетов научных работников было изъято два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов. Изъяты также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов, сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.