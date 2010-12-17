ЕС одобрил создание постоянного механизма финстабильности

Страны еврозоны увеличат капитал Европейского центрального банка до 10,76 млрд евро для того, чтобы регулятор смог справится с существенными рисками неплатежа по кредитам и рыночной неустойчивостью. Соответствующее решение было принято на седьмом с начала 2010 г. саммите Евросоюза (ЕC), первый день работы которого прошел сегодня в Брюсселе, передает РосБизнесКонсалтинг. Решение об увеличении капитала ЕЦБ принимается впервые за 12 лет.

Страны блока также одобрили создание особого механизма по стабилизации в Европе - инструмента для борьбы с финансовым кризисом. Он должен быть учрежден с 2013 г. Этот орган сможет предоставлять кредиты на особых условиях государствам, испытывающим серьезные экономические проблемы. Одним из его особенностей стало то, что частный сектор также будет участвовать в выделении средств для экономической помощи той или иной стране. Вопрос об объеме его участия будет решаться в каждом случае отдельно.

Поправку к Лиссабонскому договору, учреждающую создание механизма по стабилизации, планируется ратифицировать к 2012 г.