В ДТП на трассе Киев-Чоп пострадали нардеп и его помощник

В 9.30 28 апреля вблизи с. Мартыновка Красноармейского района Житомирской области, на 174 км автодороги Киев-Чоп, водитель легкового автомобиля "Mitsubishi Outlander" съехал в кювет и допустил столкновение с деревом, с последующим возгоранием автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека (народный депутат Верховной Рады Украины Анатолий ГОРБАТЮК и помощник народного депутата Г.КНЫШ), которые с травмами госпитализированы в Красноармейскую районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 202, - травмированы.