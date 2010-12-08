Бойко: не будем ничего покупать у Siemens, подождем своих

Министерство топлива и энергетики Украины намерено закупать отечественные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на конференции «Энергетические проблемы Европы и вопросы российско-украинского сотрудничества» в Киеве.

«Мы наметили предложение производственных программ с нашей наукой, заводом им. Фрунзе (ОАО «НПО им. Фрунзе», Сумы – УНИАН), заводом «Заря» (завод «Заря – машпроект», Николаев – УНИАН), чтобы создать машину (газоперекачивающий агрегат) нового поколения. Полтора года у нас будет. Мы согласны подождать. Мы не будем сейчас ничего покупать у Siemens, подождем своих разработчиков и профинансируем», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря т.г. НАК «Нафтогаз Украины» утвердила программу реконструкции и модернизации ГТС Украины на 2011 год. По словам председателя правления «Нафтогаза» Евгения БАКУЛИНА, на выполнение программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции.

По данным пресс-службы ДК «Укртрансгаз», «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году вложить в реконструкцию ГТС 3,1 млрд. грн. В частности, в 2011 году в обновление магистральных газопроводов и газораспределительных станций будет инвестировано 1,22 млрд. грн., в реконструкцию компрессорных станций – около 1,5 млрд. грн., на обустройство подземных хранилищ газа – более 200 млн. грн.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.