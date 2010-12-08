Холеру на Гаити могли занести миротворцы ООН

Виновниками эпидемии холеры на Гаити могли стать миротворцы ООН из Непала, говорится в докладе, подготовленном французским профессором медицины Рено Пиарро и представленном французскому правительству и ООН, сообщает Би-би-си.

В докладе сообщается, что источником заболевания стала база непальских миротворцев ООН.

В понедельник ООН сообщила, что число жертв эпидемии холеры уже превысило 2 тыс. человек.

В ноябре миротворцы использовали слезоточивый газ для того, чтобы разогнать протестующих гаитян, которые обвиняли их в начале эпидемии.