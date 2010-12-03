В воскресенье Украину не то зальет, не то заметет
14:56, 03 декабря 2010Общество
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Погода резко ухудшится
В воскресенье в некоторых областях Украины синоптики прогнозирует сильные осадки.
Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 5 декабря в Украине, кроме западных и северных областей, ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели, усиление ветра до 15-20 м/с, в Крыму и на юго-востоке туман.
Завтра временами туман, видимость 200-500 м, в северных и центральных областях местами гололед; на дорогах северной половины местами гололедица.
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