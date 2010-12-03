В воскресенье Украину не то зальет, не то заметет

В воскресенье в некоторых областях Украины синоптики прогнозирует сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 5 декабря в Украине, кроме западных и северных областей, ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели, усиление ветра до 15-20 м/с, в Крыму и на юго-востоке туман.

Завтра временами туман, видимость 200-500 м, в северных и центральных областях местами гололед; на дорогах северной половины местами гололедица.