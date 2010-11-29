Начальника Севастопольского морпорта продержат под стражей еще 10 суток
Ленинский районный суд Севастополя сегодня принял решение продлить на 10 суток срок содержания под стражей начальника ГП «Севастопольский морской торговый порт», подозреваемого в получении взятки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По информации пресс-службы, 27 ноября указанное должностное лицо было задержано по подозрению в совершении преступления, в порядке ст. 115 УПК Украины, предусматривающей задержание до 3 суток.
Также 27 ноября в результате обысков правоохранители в рамках возбужденного днем ранее уголовного дела в отношении начальника ГП «Севастопольский морской торговый порт» (по факту вымогательства взятки в особо крупном размере, в сумме 150 тыс. долл. от представителя частного бизнеса) обнаружили более 20 тыс. долл. США., которые начальник порта получил как часть взятки.
Как добавили в пресс-службе, прокуратура предлагала избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд продлил срок задержания до 10 суток.
Начальник порта содержится в изоляторе временного содержания УМВД Украины в Севастополе.