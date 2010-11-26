На завтра Киеву обещают мокрый снег и гололед

27 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. В южной, восточной частях и в Днепропетровской области ожидается дождь, местами сильный, ночью в горах Крыма - очень сильный дождь, на юге местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На востоке и юге температура ночью - 1-6° тепла, днем - 4-9°; в Крыму ночью - 6-11° тепла, днем - 11-16°.

На остальной территории мокрый снег, в центральных областях - с дождем (на севере днем - небольшой мокрый снег); на Прикарпатье и в Карпатах местами сильный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метели. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в горах порывы 15-20 м/с. Ночью на дорогах западных и северных областей местами гололедица. Температура ночью - 5-0° мороза, днем - 0-5° тепла (в Карпатах на протяжении суток – 7-1° мороза); в центральных областях ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью - умеренный, днем - небольшой мокрый снег. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-0° мороза, днем - 0-5° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью будет идти умеренный, днем - небольшой мокрый снег. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-0° мороза, днем - 1-3° тепла.