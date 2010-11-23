Львовская область почтит память жертв Голодоморов

Во Львовской области 27 ноября в День памяти жертв Голодоморов в 16.00 начнутся «Минута молчания» и акция «Засвети свечу!».

Как передает корреспондент УНИАН, Львовская ОГА также призывает воздержаться от развлекательных мероприятий в День памяти жертв Голодоморов.

Кроме того, первый заместитель председателя Львовской ОГА Мирон ЯНКИВ сообщил на брифинге, что «мы обратились к представителям всех конфессий о проведении в этот день панихид за жертвами Голодоморов во всех церквях, культовых сооружениях».

В этот день руководство Львовской области, представители общественности в 15.40 возложат венок и композицию из ржаных и пшеничных колосков к Памятному знаку жертвам Голодомора и политических репрессий на проспекте В.Чорновила.

В 16.00 возле памятника Т.Шевченко начнется «Минута молчания». В это время по всей области будет прекращена работа в органах государственного самоуправления, на предприятиях (кроме тех предприятий, где это невозможно по технологии производства), в учреждениях, будет остановлен общественный и частный транспорт с подачей соответствующих сигналов. После этого начинается акция «Засвети свечу!».

Участие в упомянутых мероприятиях примут представители духовенства, молодежных организаций, власти, общественности, проинформировал М.ЯНКИВ.