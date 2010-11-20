Перегружать гексахлорбензол из Калуша будут через Николаевский спецпорт

Перегрузка токсичного вещества гексахлорбензол из города Калуш Ивано-Франковской области для отправки на утилизацию в Великобританию будет осуществляться через Николаевский специализированный порт «Октябрьск».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Главном управлении МЧС в Николаевской области сообщил первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Геннадий НИКОЛЕНКО.

«Учитывая специфику Николаевского морского торгового порта, принято решение и готовятся соответствующие документы на аттестацию для работы с таким грузом в другом порту - «Октябрьск». На наш взгляд, он больше подходит к таким грузам, расположен дальше от Николаева. К тому же он имеет соответствующий причал, который предназначен для работы с взрывоопасными веществами, что соответствует международным стандартам», - сказал Г.НИКОЛЕНКО.

По его словам, сейчас заново готовятся все документы, потому что это новый объект, он должен пройти аттестацию, получить новое заключение.

«Предварительные переговоры были проведены. Сейчас они согласовывают вопросы с санитарно-гигиенической службой. По мере того как будут готовы документы, будем отправлять груз. Мы должны закончить все это до окончания навигации», - отметил Г.НИКОЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, перезагрузка первой партии гексахлорбензола в объеме 1,5 тыс. тонн осуществлялась в Николаевском морском торговом порту 12-13 ноября. В порту заявили, что погрузка прошла «на высшем уровне», без происшествий и задержек, загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Справка УНИАН. Гексахлорбензол - стойкое канцерогенное органическое соединение, одно из самых опасных ядовитых веществ. Его накопление в объеме 11,5 тыс. тонн произошло на крупнейшем в Европе полигоне токсичных отходов в Калуше Ивано-Франковской области, где хранятся отходы калийного производства. Всего полграмма гексахлорбензола может повлечь за собой необратимые процессы в организме человека: разрушает печень, центральную нервную, сердечно-сосудистую системы.

10 февраля 2010 г. Президент Украины издал указ «Об объявлении территории города Калуша и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской области зоной чрезвычайной экологической ситуации».

Правительство Украины выделило на утилизацию гексахлорбензола 298 млн. грн. Но в нашей стране нет условий для утилизации таких веществ. Договоренность об их переработке была заключена с правительством Великобритании, где это опасное вещество будет переработано на специальном заводе.