С поезда Киев – Берлин сняли четырех нелегалов

Луцкие пограничники задержали четырех мигрантов из Юго-Восточной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу на поезде сообщением "Киев - Берлин". Их задержали в международном пункте пропуска "Ягодин-железнодорожная станция".

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь начальника Луцкого пограничного отряда Олег ЛЫЧКОВСКИЙ.

Как выяснилось, прибыли мигранты в Украину через аэропорт “Борисполь” по своим паспортам граждан Союза Мьянмы (бывшая Бирма) по туристическим визам на 15 суток. Потом они приобрели билеты в Берлин, где планировали остаться на постоянное проживание. По их словам, после выезда из Украины и въезда в Евросоюз свои паспорта они планировали уничтожить и просить политического убежища.

Во время прохождения паспортного контроля на пограничной станции “Ягодин” трое из четырех гражданин Юго-Восточной Азии, которые находились в купе, заявили пограничникам, что они потеряли документы, а четвертый в это время пытался спрятать свой паспорт. При этом мигранты решили, что они уже в Польше и общаются с пограничниками Евросоюза. Один из них пытался просить политического убежища для всех, но поняв, где находятся - предъявили документы.

Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины и попытку нарушения государственной границы Украины. В дальнейшем по окончании действия визы все обязаны добровольно покинуть территорию Украины.