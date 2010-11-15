Минкульт: ни один музей из Лавры не будет выселен

В Министерстве культуры и туризма заверяют, что ни один музей с территории Киево-Печерской Лавры не будет выселен, пока ему не найдут другое соответствующее помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня заместитель министра культуры и туризма Тимофей КОХАН.

В частности, речь идет о Музее истории украинского театра и Музее украинского декоративного искусства.

Т.КОХАН отметил, что в Минкультуры создана специальная комиссия, занимающаяся вопросом отселения музеев с территории Лавры, которую возглавляет лично министр культуры Михаил КУЛИНЯК.

“Я уполномочен передать позицию министра культуры, министерства по этому вопросу. Ни один из музеев, которые сейчас находятся на территории Лавры, не будет выселен, пока для этого музея не будет найдено адекватное помещение для экспозиции. До этого момента никаких переездов, переселений не будет”, - заверил он.

При этом Т.КОХАН выразил мнение, что лучше было бы разместить эти музеи на территории “Мистецького арсеналу”, когда его строительство и обустройство будет завершено.

“Нужно строить музеи. Ну нет сейчас в Киеве, если посмотреть, ни одного достойного помещения для перенесения туда таких музеев”, - отметил чиновник.

Генеральный директор Киево-Печерского историко-культурного заповедника Марина ГРОМОВА объяснила необходимость высвобождения помещений, в которых сейчас работают указанные музеи, в частности, так: “Есть вопрос, который заключается в том, что у нас, – у Киево-Печерского заповедника – 70 тыс. экспонатов, которые лежат на полках в фондах Лавры. Мы сейчас каким-то образом пробуем что-то сделать. Но у нас нет площади, чтобы сделать музей Киево-Печерской Лавры, сделать Музей библейской книги. То есть, музеи, которые непосредственно должны быть в Лавре...”

М.ГРОМОВА подчеркнула, что понимает, что такие уникальные музеи (театральный и декоративного искусства) могут быть только один раз куда-то переведены со своими экспозициями без потерь коллекции.

“И пока не будет найдено достаточного, достойного помещения, все музеи будут работать на территории Киево-Печерской Лавры и работают сейчас”, - отметила директор заповедника.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября депутат фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете, председатель комиссии городского совета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что сессия Киевсовета должна рассмотреть проект решения относительно передачи Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность, которым предусмотрено лишить помещения трех музеев коммунальной собственности - Национальный музей украинского народного декоративного искусства, Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, Музей книги и книгопечатания Украины.

По словам депутата, рассмотрение вопроса в Киевсовете состоится во исполнение решения Кабинета министров, согласно которому с территории Лавры должны быть отселены учреждения, деятельность которых не связана с деятельностью заповедника и монастыря. Это же решение правительства предусматривает отселение еще трех музеев некоммунальной собственности и около 30 творческих мастерских, которые расположены на территории Лавры.