Избиратели в Аризоне поддержали закон об использовании марихуаны

Избиратели американского штата Аризона одобрили законопроект, согласно которому разрешено использование марихуаны в медицинских целях. Согласно предварительным результатам проведенного голосования, в поддержку легализации марихуаны высказались 841 тыс. 326 человек, а против - 837 тыс. 005 человек. Всего в голосовании участвовали около 1,7 млн избирателей, передает Associated Press.

Правда, победа с минимальным преимуществом в 4 тысячи голосов стала возможна благодаря округу Пима, где сторонников закона оказалось на 43 тысячи больше. В 12 из 15 округов штата как раз наоборот - противники марихуаны находятся в большинстве.

В настоящее время использование марихуаны в медицинских целях законодательно разрешено в 13 американских штатах и округе Колумбия (г.Вашингтон), сообщает РосБизнесКонсалтинг.