Устанавливать цены на акцизные марки отныне будет Кабмин
14:21, 10 ноября 2010Общество
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Решение приняли сегодня
Функции по установлению цены на акцизные марки переданы от Министерства финансов Украины Кабинету министров.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.
«Раньше цену акцизной марки устанавливал Минфин, сейчас, согласно закону об акцизном сборе, цену на акцизную марку будет устанавливать Кабинет Министров», – сказал Ф.ЯРОШЕНКО.
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