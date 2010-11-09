Бродский: Тимошенко выгодна нынешняя система выборов

Председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО выгодна нынешняя система выборов, которая позволяет торговать местами в партийных списках и партийными должностями.

Об этом он пишет в своем блоге на Livejournal.

«ТИМОШЕНКО выгодна нынешняя несовершенная система выборов. Юля с ней может свободно торговать местами в партийных списках и должностями в партии... Места в БЮТ с 2006 года продаются всем подряд – лишь бы заплатили. Поэтому там столько скандалов: начиная с банальных перебежчиков и до педофилов и убийц… Поэтому от нее разбегались люди. Они платили нужную сумму, обеспечивая «неприкасаемость», а потом считали себя свободными от обязательств», – заявил М.БРОДСКИЙ.

Также, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не хочет менять существующую избирательную систему, «так как она смертельно боится утратить остатки своего былого влияния и возможности безгранично командовать своим «белым братством».

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что она – против внесения изменений в закон о выборах народных депутатов относительно введения смешанной избирательной системы.

«Нужно не допустить ревизии избирательного законодательства по избранию в Верховную Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что уже сейчас власть объявила о намерении проводить следующие выборы в парламент по смешанной системе. По ее словам, любое корректирование и любые изменения будут осуществлены исключительно с целью системной подготовки к фальсификациям на парламентских выборах. «И потому нельзя допускать никаких изменений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, выборы в Верховную Раду, которые проходили в 2006 и 2007 годах, проводились честно, открыто, и не было замечаний от ни одной политической силы, международных наблюдателей и общества. Поэтому, по убеждению лидера партии «Батьківщина», нет никаких оснований, кроме подготовки к фальсификациям, вносить изменения в действующее законодательство.

«Я не хотела бы, чтобы данный закон был так же отредактирован под интересы Партии регионов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.