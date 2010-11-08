В Харькове подал в отставку начальник городской милиции

Подал в отставку начальник Харьковского городского управления милиции Александр БАРАННИК.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, А.БАРАННИК написал заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию в связи с возрастом – летом ему исполнилось 49 лет.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, документы по увольнению А.БАРАННИКА находятся в Министерстве внутренних дел, ожидается, что они будут подписаны уже в ближайшее время.

Городскую милицию, добавила она, может возглавить первый заместитель начальника.

Справка УНИАН. А.БАРАННИК находился в должности начальника милиции Харькова с октября 2009 года. В Харьковском горсовете 5-го созыва А.БАРАННИК был членом фракции «Русско-Украинского союза «Русь».