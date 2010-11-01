В России открыли мемориальную доску архимандриту Шептицкому

В городе Владимир в рамках проведения Всероссийского дня памяти жертв политических репрессий открыли мемориальную доску архимандриту Украинской греко-католической церкви Климентию Казимиру Шептицкому (1869-1951).

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в России в Посольстве Украины в Москве, доска установлена на Князь-Владимирском кладбище г. Владимира, где 30 октября состоялся митинг памяти жертв политических репрессий.

От Посольства Украины в России у мемориальной доски архимандриту К.Шептицкому установили корзину с цветами.

Мероприятия в г. Владимире проходили с участием руководства администрации Владимирской области, представителей посольств Эстонии, Литвы, Польши и Украины в Российской Федерации, общественных и религиозных организаций России, Украины и других государств.

*** В 1947 году выдающийся украинский церковный и общественный деятель, архимандрит УГКЦ К.Шептицкий, брат митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого, был арестован НКВД, приговорен к лишению свободы и содержался во Владимирской тюрьме, где умер 1 мая 1951 года.

В 2001 году Папа Римский Иоанн Павел ІІ провозгласил архимандрита К.Шептицкого блаженным священномучеником.