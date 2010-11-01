Инспектор ГАИ осужден на 5 лет за подлог и избиение

Апелляционный суд Крыма пересмотрел решение суда Ялты и приговорил к 5 годам лишения свободы инспектора ГАИ, который, пытаясь по сфальсифицированному протоколу об административном правонарушении доставить мопед на штрафплощадку, причинил его владельцу телесные повреждения средней степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

С апелляцией в суд обратилось надзорное ведомство.

Инспектор признан виновным в злоупотреблении служебным положением, должностном подлоге и превышении полномочий, которое сопровождалось насилием.

«Вместо назначенного за эти преступления местным судом условного наказания апелляционная инстанция приговорила экс-правоохранителя к пяти годам лишения свободы с реальным его отбыванием и запретом в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах», - говорится в пресс-релизе.