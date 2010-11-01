На одном из избирательных участков священник растоптал видеокамеру

На Буковине священник разбил видеокамеру на избирательном участке.

Как сообщили наблюдатели Гражданской сети “ОПОРА”, священник о. МИСАИЛ из села Молница на Буковине, после того, как проголосовал на избирательном участке № 02016, заметил видеокамеру, которая стояла на столе у выхода из избирательных кабинок. Выйдя из кабинки для голосования, священник, «зацепил» видеокамеру, которая стояла на крайнем столике.

По словам одного из свидетелей этого инцидента, о. МИСАИЛ после того, как зацепил камеру, «еще и хорошо потоптался по ней». По предположению свидетелей, священнику «якобы не понравилось, что его снимают на видео».

“Камера на то время была в режиме зарядки. Она принадлежала Оксане МЕДВЕДЬ, заместителю председателя избирательной комиссии и представителя партии «Фронт Змін»”, - отметили в ГС “ОПОРА”.