КИУ допускает возможность перевыборов в Одесской области

На некоторых участках в Одесской области возможны перевыборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

По его словам, «на ряд избирательных участков, к примеру, в пгт Лиманское Раздельнянского района Одесской области, избирателям доставили бюллетени из другого избирательного округа. Вследствие чего с 09.30 до 13.40 вместо бюллетеней одного округа по выборам в поселковый совет выдавали бюллетени для голосования за кандидатов-мажоритарщиков другого округа».

«Этот инцидент, помешавший волеизъявлению граждан, не может остаться без надлежащего правового реагирования, поскольку избиратели просто были лишены возможности проголосовать за своих кандидатов в депутаты», - подытожил А.БОЙКО.