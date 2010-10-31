Валютных кредитов для населения уже не будет?

Выдача физлицам валютных кредитов с социальной точки зрения очень опасное явление. Такое мнение высказал председатель правления банка «Финансы и кредит» Владимир Хлывнюк 28 октября во время заседания Финансового пресс-клуба, пишет "Зеркало недели".

«Я понимаю, что сегодня в долларах или евро кредитовать будет очень выгодно. Но будет ли это выгодно, когда курс пойдет вверх? А ведь он пойдет, потому что мы экономика, которая развивается. Через год или два. Чудес же не бывает», — отметил банкир.

Не поддерживает валютное кредитование как инструмент массового кредитования населения и председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук.

«Мы считаем, что это очень рискованно общественно и не выгодно с точки зрения долгосрочных стратегий. Если бы не было валютных кредитов 2004—2009 гг, то уже была бы дешевая гривня и доллар. Просто мы занимались этим вопросом, был легкий инструмент, инвесторы и международные кредитные линии безлимитно давали сюда деньги, это дешевле. Так почему было заниматься гривней? Ну инфляция, ставка 15-18%. Длинной гривни нет. Ну и живем. Когда долларизация достигла более 50% рынка — это стало опасно для самого рынка. Последствия — более 40 млрд. убытков банков. Клиенты не могут вернуть кредиты. И нет гривны.Через 18 лет существования украинского государства », — констатировал Лавренчук.