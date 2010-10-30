В Черкассах накрыли конвертационный центр с оборотом 30 миллионов

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Киев. 30 октября. УНИАН. В Черкассах работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины разоблачили организованную преступную группу, участники которой создали мощный конвертационный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП, установлено, что злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты, печати и счета которых использовались для транзита безналичных средств с целью их последующего незаконного перевода в наличность. По данным правоохранительных органов, ежемесячно через «конверт» незаконно проходило около 30 млн. грн.

Во время проведения обысков в офисе финансовых мошенников и филиале одного из банков, через кассу которого выдавалась наличность, изъята оргтехника, системы «банк-клиент», финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация, печати и другие вещественные доказательства.

Главным следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.