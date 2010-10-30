ТВЭЛ передаст Украине технологию модифицированных сборок

Российская топливная компания ОАО «ТВЭЛ» в рамках реализации совместного проекта по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива планирует передать Украине технологию по производству модифицированной тепловыделяющей сборки ТВСА-12.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Василий КОНСТАНТИНОВ.

«На смену ТВСА уже сегодня подготовлена кассета ТВСА-12, и мы ее уже предлагаем и обсуждаем вместе с НАЭК «Энергоатом». С нашей точки зрения, это более эффективная кассета», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ, отметив при этом, что вероятнее всего, данная модель будет являться базовой для фабрикации на будущем совместном российско-украинском предприятии.

При этом В.КОНСТАНТИНОВ подчеркнул, что данная модификация сборки отличается от базовой модели ТВСА, эксплуатирующейся в настоящее время на украинских АЭС, большей емкостью тепловыделяющего элемента, а также прочностью конструкции сборки.

«Скорее всего, она будет производиться на украинском заводе, если за это время ничего не будет сделано лучше», - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ, отметив при этом, что срок эксплуатации данной кассеты составляет 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 27 октября топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Документом закреплена договоренность о том, что завод мощностью по урану 400 тонн в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2013 году при условии ускоренного выбора украинской стороной площадки для размещения предприятия, разработки ТЭО и проекта. Кроме того, в соглашении подчеркивается важность своевременного согласования украинской стороной лицензий и разрешений компетентных органов на строительство, квалификацию и эксплуатацию предприятия. В ближайшее время планируется также утверждение и подписание в атомных ведомствах обеих стран расширенного плана мероприятий по реализации проекта, а также начало создания и регистрации СП, в котором украинская уполномоченная организация будет владеть пакетом акций в размере 50%+1.

В подписанном соглашении «ТВЭЛ» подтверждает намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, обучать персонал и квалифицировать завод.

Кроме того, «ТВЭЛ» обеспечит доступ украинской организации к частичному финансированию проекта, а также будет поставлять на завод все недостающие до момента локализации компоненты и комплектующие ядерного топлива. Также «ТВЭЛ», согласно документу, обещает обеспечить производство услугами по обогащению урана из России. В соглашении также отмечена возможность в перспективе поставок продукции завода на рынки третьих стран.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.