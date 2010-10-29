Кандидату в депутаты горсовета нанесли ножевые ранения

Нападение на одного из кандидатов в депутаты Уманского городского совета от Партии регионов совершено в городе Умань Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации Партии регионов, “пострадавший – действующий депутат Уманского городского совета, активный общественный деятель, имеет государственные награды. Баллотируется в Уманский городской совет по одному из мажоритарных округов”. Злоумышленники напали на него вечером, когда он возвращался домой. Неизвестные подошли сзади и нанесли несколько ударов тяжелым предметом и ножом. Теперь пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и ножевым ранением. Во время нападения злоумышленники не украли в пострадавшего никаких личных вещей.

Работники милиции подтверждают этот факт, но комментировать происшествие пока отказываются.