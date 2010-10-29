«Искупить кровью» - для обвиняемых в черных трансплантациях просят шанс

Директор Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Юрий ПОЛЯЧЕНКО подписал ходатайство о смене меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде для трех хирургов, которые обвиняются в проведении незаконных операций.

Об этом сам Ю.ПОЛЯЧЕНКО сообщил в интервью газете "Дело ", опубликованном в сегодняшнем номере издания (№153 (1125)).

На вопрос, отпускают ли на операции трех находящихся под стражей хирургов института, как обещал министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, Ю.ПОЛЯЧЕНКО сказал: «Пока официально никто никого не отпустил. И как их можно отпускать на операции? Что, человек сидит в тюрьме, а утром идет оперировать?! У него руки трястись будут! Поэтому я во вторник подписал ходатайство о смене меры пресечения на подписку о невыезде».

Директор института сообщил, что история началась три года назад.

«В уголовном деле фигурировал некий посредник по фамилии ЗИС. Это дело длилось очень долго, то возникало в СМИ, то снова пропадало с поля зрения. Наши хирурги ходили на допросы, но не как фигуранты дела, а как специалисты в трансплантации органов», - отметил Ю.ПОЛЯЧЕНКО. Вместе с тем, по его словам, 5 августа этого года начальник Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины Юрий КУЧЕР обнародовал информацию о том, что и сотрудники нашего института к этому причастны.

«В общем, все это для нас было шоком, институт до сих пор трясет, обстановка очень напряженная. Многие не понимают, что вообще происходит», - сказал руководитель учреждения.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО также сообщил, что еще летом имел с подозреваемыми «очень жесткий мужской разговор». «Они мне тогда, к сожалению, как я сейчас понимаю, не сказали всей правды. Говорили, что у них есть лицензия на проведение трансплантаций в одной из частных клиник Баку (Азербайджан). Они мне сказали, что пациенты этой клиники показывали документы, подтверждающие родство с донором (хотя законодательство Азербайджана разрешает трансплантацию не от родственника к родственнику). Они не признались мне, что работали втемную», - сказал Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

По его информации, задержанные хирурги не занимались поисками доноров, этим занимались посредники, а врачи просто приходили и оперировали. Ю.ПОЛЯЧЕНКО утверждает, что в институте за последние три года было проведено порядка двух сотен операций по трансплантации органов. На вопрос, сколько из них были незаконными, ответил: «До окончания следствия мы считаем, что на территории нашего института все операции были проведены законно. Сейчас, насколько мне известно, следствие отрабатывает, были ли законными операции, проведенные в Баку».

Ю.ПОЛЯЧЕНКО подчеркнул, что задержанные хирурги являются высокими профессионалами. «Чтобы вы понимали: таких специалистов в Украине пять человек, один из них заканчивает писать докторскую диссертацию. Каждый из этих хирургов делает по 30 трансплантаций в год! После их задержания отделение остановилось», - отметил он.

При этом Ю.ПОЛЯЧЕНКО сообщил, что сейчас пациентов вынуждены посылать в Донецкий и Запорожский центры трансплантации.

Он также заявил, что вообще вся эта история может «надолго отодвинуть отечественную трансплантологию…». «Я отдаю себе отчет в том, что они нарушили закон. Но нужно понимать, что они врачи-профессионалы, спасающие жизни других. И им нужно дать шанс, чтобы они, как говорят, кровью искупили свою вину — чтобы стояли день и ночь, оперируя, и за свои деньги покупали больным препараты», - считает Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 октября были задержаны три киевских врача, подозреваемые в незаконной трансплантации почек. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

По данным МВД, врачи входили в состав транснациональной организованной преступной группы, участники которой длительное время занимались торговлей людьми с Украины в одну из южных стран. Сотрудники милиции установили, что врачи с целью изъятия почек для последующей трансплантации зажиточным реципиентам непосредственно осуществляли эксплуатацию доноров в виде изъятия органов. Установлено, что реципиентами были преимущественно зажиточные граждане другой страны, в которую массово иммигрировали наши соотечественники в начале 90-х. За операцию по трансплантации здоровой почки они платили организаторам группы от 100 до 200 тыс. долларов.

Установлены более 30 пострадавших от деятельности этой преступной группы. Среди них граждане Украины, Молдовы и Узбекистана, которые были проданы за границу. На родину они вернулись уже без почек, став инвалидами.

22 октября Апелляционный суд Киева оставил под стражей трех хирургов института хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова, которые обвиняются в проведении незаконных хирургических операций.