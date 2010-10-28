Четверо детей отравились газом в Киеве

Вчера в 19.10 в Соломенском районе Киева в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в результате отравления природным газом пострадали четыре ребенка (два ребенка 2007 г.р., 2005 и 2010 г.р.).

Как сообщает пресс-служба МЧС, дети в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в больницу „Охматдет”. По факту происшествия проводится расследование.