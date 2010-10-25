Неизвестные разгромили квартиру секретаря Крымского рескома КПУ

В Симферополе неизвестные совершили погром в квартире второго секретаря Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины Юрия АКСЮТИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь народного депутата Украины, лидера крымских коммунистов Леонида ГРАЧА Галина МАМЫКО.

По ее информации, нападение на квартиру совершено 25 октября.

"В 14 часов вернувшаяся домой после 5-часового отсутствия супруга (Ю.АКСЮТИНА - УНИАН) обнаружила выкрученную в дверном замке сердцевину. В самой квартире все было в прямом смысле вверх дном. Содержимое бельевых шкафов грудами было разбросано по трем комнатам. Вещи разбросаны. Состояние квартиры напоминало последствия полицейского обыска во время фашистской оккупации", - сообщила Г.МАМЫКО.

Она отметила, что в результате погрома из дома исчезли только золотые украшения внучки на сумму 987 грн.

В рескоме КПУ пришли к общему мнению, что этот погром имитирует ограбление и имеет политический характер, на что указывают такие факты как оставшийся на месте дорогостоящий плазменный телевизор, крупная сумма денег.

В рескоме КПУ также убеждены, что разбой в квартире приурочен к анонсированной на 26 октября пресс-конференции, на которой коммунисты пообещали обнародовать видеопленки и документы с информацией, которая "может серьезно повлиять на репутацию некоторых известных политиков Украины от влиятельной партии".

"После разосланного мною повторного сообщения о назначенном на вторник обнародовании видеопленок произошло нападение на квартиру Юрия АКСЮТИНА. Не думаю, что заказчики надеялись там найти нужные им видеоматериалы, ведь подобное не хранят дома. Эта акция - шантаж. Это привет коммунистам, чтобы не рыпались. Это попытка устрашения коммунистов во избежание предания огласке тех материалов, через которые широкая общественность сможет узнать, какими грязными методами расправляются не брезгующие ничем высокопоставленные особы от одной из ведущих партий страны", - заявила Г. МАМЫКО.