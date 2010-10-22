АМК предостерег от повышения цен 16 поставщиков лекарств (список)

Антимонопольный комитет Украины обязал 16 основных оптовых поставщиков лекарств воздержаться от действий, которые могут привести к экономически не обоснованному повышению цен на медикаменты или возникновению искусственного дефицита фармацевтической и медицинской продукции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

В частности, Комитет требует от оптовых поставщиков лекарственных средств обеспечивать ценовую стабильность на рынке, особенно в периоды распространения и обострения сезонных инфекционных заболеваний у населения.

Рекомендации даны СП «Оптима-Фарм, ЛТД» (г. Киев), ООО «ВВС-ЛТД» (с. Хотов, Киевская обл.), ООО «БаДМ» (г. Днепропетровск), ЗАО «Альба Украина» (г. Борисполь, Киевская обл.), ООО «Артур» (с. Чайка, Киевская обл.), ООО «Фармако» (г. Киев), ООО «Аптека биокон» (г. Киев), ООО «Вента ЛТД» (г. Днепропетровск), ООО «Галафарм» (г. Киев), ПТПМП Фирма «Эдельвейс» (г. Львов), ООО «Донфармхолдинг» (г. Донецк), ООО «Фалби» (г. Киев), ООО «ФРА-М» (г. Донецк), ООО «Интерфарма-Киев» (г. Киев) и ООО «Фито-Лек» (г. Харьков).

Как установил АМК, на сегодняшний день объективные причины для повышения цен на лекарства отсутствуют, за исключением обоснованного увеличения стоимости продукции производителем.