Украина сделала скидку на транзит венесуэльской нефти в Беларусь

Украина сделала скидку на портовые сборы и железнодорожный тариф для транзита венесуэльской нефти в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Для того чтобы привлечь наших коллег из Беларуси, чтобы они как можно больше работали через Украину, мы им сделали достаточно серьезные скидки по портовым сборам и серьезные скидки на железнодорожный тариф. Увеличив объем, железная дорога будет все равно получать больше прибыли», - сказал А.КЛЮЕВ.

На уточняющий вопрос, в каком объеме были сделаны скидки, он ответил, что скидка на железнодорожный тариф сделана в размере около 20%.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Согласно двустороннему правительственному соглашению о мерах по развитию сотрудничества относительно транспортировки нефти в Беларусь по территории Украины, подписанному 13 июля т.г., Беларусь обязалась поставить на свои НПЗ через территорию Украины в текущем году 4 млн. тонн нефти, в 2011 г. – 10 млн. тонн.

Тариф на транзит нефти через территорию Украины по железной дороге, согласно документу, составляет 0,27 долл. за 10 тонно-километров.