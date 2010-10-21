Суд вынес приговор 15 членам банды Лаптева, совершившим 22 убийства

Апелляционный суд Крыма вынес приговор 15 членам банды Лаптева, совершившим 22 убийства и ряд других тяжких преступлений в регионе в 1994-2004 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, двое членов группировки приговорены к пожизненному заключению, еще тринадцать - к 8-15 годам лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде их вину в совершении 22 убийств, 7 покушений на жизнь, а также в незаконном лишении людей свободы, разбойных нападениях, вымогательстве и причинении телесных повреждений.

Банда совершала преступления в восточном Крыму - Керчи и Ленинском районе - и в Симферополе.

Как сообщал УНИАН, в конце 1990-х годов в Крыму ряд группировок, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на полуострове.