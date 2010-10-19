Королевская: законопроект 6696 – серьезный тест для власти

Отмена лицензирования 23 видов деятельности в значительной мере освежит бизнес-климат в стране. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, комментируя принятый во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности" (№6696).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, лицензирование является важнейшей частью системы взаимодействия государства и бизнеса. «Но в Украине система взаимодействия и сотрудничества, которая успешно работает в развитых странах, давно превратилась в машину по выкачиванию денег из предпринимателей, - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Поэтому наша задача – остановить работу этой машины, пока она не остановила работу экономики».

Система получения лицензий в Украине крайне сложная, она регулируется тысячами нормативных актов. Нормы о лицензировании содержатся в 20 отраслевых законах. «Поэтому отмена лицензирования 23 видов деятельности в значительной мере освежит бизнес-климат в стране», - считает глава парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что с 2008 года комитет ведет работу по сокращению количества видов деятельности, подлежащих лицензированию. «Несколько раз парламент отклонял законопроекты по уменьшению количества лицензий – не хватало политической воли разорвать коррупционные сети, - отметила она. – Сегодня мы стали свидетелями первого проявления политической воли. Принятый закон – это тест для власти, который покажет, сможет ли она не только на бумаге, но и на деле отказаться от ряда контролирующих функций».

По информации комитета, в Украине лицензируется 64 видов деятельности. Выдачу лицензий проводят около 40 органов государственной власти. При этом в мире существует два критерия, по которым работает система лицензирования. Первый критерий – это потенциальная опасность для общества, гражданина и государства. Второй – это доступ к ограниченным ресурсам. Таким образом, лицензирование выступает в качестве вспомогательного механизма государственной политики и защищает интересы гражданина в частности и общества в целом. Оно защищает право народа на недра или любые иные ограниченные ресурсы и защищает безопасность граждан от «случайных» или просто несознательных предпринимателей, которые могли бы заняться потенциально опасным видом деятельности. В Украине около 30% лицензий не отвечает данным критериям.