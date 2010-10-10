В Одессе бизнесмен убил двоих компаньонов и покончил с собой

В Одессе охранник частной фирмы после услышанных нескольких выстрелов в одном из офисов здания обнаружил три трупа учредителей предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в областном управлении милиции.

Прибывшие на место трагедии сотрудники внутренних дел установили, что двери офиса в момент выстрелов из охотничьего ружья были закрыты. Погибшими оказались двое мужчин 44 и 51 лет и женщина 54 лет.

По предварительным данным следствия, 44-летний владелец оружия убил своих компаньонов, после чего застрелился, о чем свидетельствуют характерные огнестрельные ранения на телах погибших. В одной из комнат милиция обнаружила гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра, а также четыре стреляные гильзы к ней.

Согласно одной из версий, трагедия произошла на почве выяснения отношений между погибшими в сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятия.