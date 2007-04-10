Мороз считает, что «дезертиры» из КС выполняют заказ

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что отказ пяти судей Конституционного Суда принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента носит “заказной характер”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в интервью журналистам.

А.МОРОЗ считает недопустимыми оценки указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины со стороны некоторых судей Конституционного Суда Украины до вынесения соответствующего определения КС. Он отметил, что знаком с информацией о том, что пятеро судей Конституционного Суда заявляют о давлении на них и невозможности принимать участие в рассмотрении представления 53-х народных депутатов о соответствим указа Президента Украины Основному закону.

«Характерно, что преимущественно эти судьи представляют квоту Президента Украины и «Нашей Украины». Это наводит на мысль о заказном характере их поведения. Потому что, в принципе, став судьей Конституционного Суда, юрист должен забыть о политической принадлежности. У него есть один ориентир – Конституция Украины», – сказал А.МОРОЗ.

По его словам, судьи КС «как юристы знают, что давление должно нейтрализовываться средствами, предусмотренными в Уголовном кодексе”. “Отсюда вопрос: кто, каким образом влиял, кто расследует такой факт? Никакой информации. Я ни к кому из судей Конституционного Суда не обращался. Известно, что с Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины не обращались. Тогда кто «давит»?», - спросил председатель ВР.

А.МОРОЗ напомнил, что существует «порядок предоставления охраны». «Возможно, тем, кто будет определять ее необходимость, судьи дадут убедительные аргументы”, - отметил он.

По словам председателя Верховной Рады, его «трогает тезис об обеспокоенности судей тем, что «…некоторые государственные деятели предварительно заявляют публично о неконституционности указа Президента. Решение об этом могут вынести только судьи Конституционного Суда».

«Нет, не судьи, а Суд делает выводы. А политики могут высказываться по-разному. Однако судьи Конституционного Суда точно не имеют права говорить об указе, будто он выдан Президентом «в пределах своих конституционных полномочий». Делать такие выводы до постановления Конституционного Суда судьям запрещено Законом «О Конституционном Суде Украины», - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, пятеро судей КС заявили о своем отказе принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил. В заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, они отметили невозможность принимать участие «в рассмотрении судьбоносного для Украины дела», пока не будет обеспечена надлежащая работа суда. В заявлении идет речь, что «определенные политические силы через своих представителей публично совершают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины». СМИ», идет речь в заявлении.

В среду, 11 апреля, Конституционный Суд на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного осуществления рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года №264. Судья-докладчик – Сюзанна СТАНИК.