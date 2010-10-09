В Харькове несовершеннолетний вьетнамец ранил двух старшеклассников

Харьковские милиционеры задержали 15-летнего уроженца Вьетнама, который подозревается в нанесении ранений двум 16-летним школьникам.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в области, 8 октября между учениками одной из школ Харькова произошла ссора, которая закончилась тяжелыми последствиями.

В результате драки в Институт неотложной хирургии был доставлен ученик 11-го класса одной из харьковских школ, в 1994 года рождения, с диагнозом «непроникающее колото-резаное ранение межлопатной области слева». Также в больницу был доставлен ученик 11-го класса той же школы, в 1994 года рождения, с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки, закрытая травма органов брюшной полости, закрытая травма черепа».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий работниками милиции был задержан несовершеннолетний, в 1995 года рождения, уроженец Республики Вьетнам, который на территории школы в ходе ссоры острым концом деревянной палки нанес потерпевшим ранения. Милиция изъяла вещественные доказательства, сообщили в пресс-службе.

Следственным отделом Московского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 15 - ч. 2 ст. 115 УК Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.