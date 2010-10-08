В Украине предлагают провести конференцию по защите прав детей

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН предлагает провести в Украине Международную конференцию по защите прав детей, результатом которой должна стать разработка пакета рекомендаций по реформированию системы защиты прав детей в постсоветских странах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, такое предложение прозвучало сегодня на встрече А.ФЕЛЬДМАНА с членом парламента Великобритании, руководителем комитета по вопросам детей улицы Расселом БРАУНОМ и главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие МАКОУ.

В свою очередь глава представительства ЮНИСЕФ в Украине выразила готовность подержать такую инициативу и выступить партнером в организации конференции. «Мы готовы предоставить все наработки, знания и опыт в этой проблеме» - также поддержал инициативу Р.БРАУН.

Среди основных проблем в сфере гарантирования прав детей в Украине на встрече было отмечено отсутствие прогресса в вопросах реформирования системы интернатных учреждений, а также отсутствие единого государственного института в системе защиты прав ребенка. В ходе встречи также обсуждалась тема профилактики распространения среди детей ВИЧ/СПИДа.