МИД и СБУ должны отвечать за обороноспособность государства

Вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ считает, что Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины должны вовлекаться в мероприятия по обороноспособности государства.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, такое мнение он высказал на совещании, которое происходило при участии представителей Межведомственной комиссии по вопросам проведения оборонного обзора.

В частности, В.СИВКОВИЧ отметил обязательное привлечение украинского дипломатического ведомства к подготовке стратегических инициатив по обеспечению обороноспособности государства.

Вице-премьер-министр отметил, что в отличие от предыдущих лет и с определением внеблокового статуса Украины, сегодня возрастает роль предупредительных мер безопасности, в частности дипломатических.

Так, МИД Украины и другим центральным органам исполнительной власти поручено в месячный срок разработать комплекс дипломатических мероприятий, которые должны быть проведены в следующие 5 лет для обеспечения внеблокового статуса Украины и будут способствовать повышению безопасности государства.

По оценке В.СИВКОВИЧА, именно такой комплекс дипломатических мероприятий с одновременным дальнейшим развитием Вооруженных сил Украины будет способствовать снижению рисков возможного втягивания Украины в конфликты высокой интенсивности (региональные войны).

По его словам, в государстве должно быть четко определено, кто, на каком этапе и что делает для обеспечения программы Президента Украины по повышению обороноспособности страны, а народ Украины должен четко понимать, кто и как эффективно выполняет программы Президента в секторе безопасности.

В.СИВКОВИЧ отметил, что СБУ также должна отвечать за обороноспособность государства. По словам вице-премьер-министра, непонятно, почему никто не был наказан за причинение вреда обороноспособности государства, поскольку стратегические запасы Вооруженных сил практически на нуле.

«Я ставлю вопрос - почему две трети самолетов оборонного ведомства технически непригодны к выполнению задач, и здесь хочу отметить, что треть из них находятся в резерве стратегического запаса, уголовных дел так и не видно, а ни один чиновник не наказан», - отметил В.СИВКОВИЧ.

Вице-премьер-министр отметил, что за такую бесхозяйственность и некомпетентность чиновники должны ответить перед законом, и поручил СБУ провести соответствующую проверку.

Также вице-премьер-министр поручил оборонному ведомству пересмотреть нормы содержания и классификации запасов Вооруженных Сил Украины.