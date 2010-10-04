В Запорожье на кресло мэра претендуют 11 человек

В Запорожье горизбирком зарегистрировал 11 кандидатов на пост мэра.

Как сообщил УНИАН член Запорожской городской избирательной комиссии Владимир ГОЛИЩЕВ, среди зарегистрированных: нынешний секретарь Запорожского горсовета и и.о. мэра Запорожья, экс-первый заместитель председателя Запорожской ОГА Владимир КАЛЬЦЕВ (Партия регионов), экс-заместитель председателя Запорожской ОГА Александр СИН (ПП ВО "Батькивщина"), народный депутат Алексей БАБУРИН (КПУ), Владимир КРУГЛИКОВ (Украинская селянская демократическая партия), Виктор НАУМОВ (партия экологического спасения "ЭКО+25", Юрий ДЕВЯТКА (партия "Народная власть"), Виталий ПОДЛОБНИКОВ (ВО "Свобода"), Василий ПОПАДЮК (ПП "Велика Украина"), Игорь ЛОСКУТОВ (СДПУ (о), Александр РЕЗАНОВ (СПУ) и Екатерина АКУЛА (Партия зеленых Украины).

Самый молодой из зарегистрированных на сегодняшний день кандидатов на пост мэра Запорожья - Е.АКУЛА (1979 г.р.), самый пожилой - представитель партии экологического спасения "ЭКО+25" Виктор НАУМОВ (1944 г.р.).

Как сообщал УНИАН, 22 сентября, вернувшись из Киева, мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ, бессменно занимавший пост Запорожского городского головы с 2003 года, заявил о своем уходе с поста мэра Запорожья. 24 сентября на внеочередной сессии Запорожского горсовета депутаты приняли отставку Е.КАРТАШОВА, а так же секретаря Запорожского горсовета Юрия КАПТЮХА, после чего секретарем горсовета и, в связи с отставкой мэра - исполняющим обязанности Запорожского городского головы, был избран первый замгубернатора и руководитель Запорожской городской организации ПР Владимир КАЛЬЦЕВ, ранее неоднократно участвовавший в выборах на пост мэра Запорожья и трижды проигравший их.