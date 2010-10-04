Попов: на коммунальных предприятиях Киева долгов по зарплате больше нет
Теперь возьмутся за другие
Долги по заработной плате на коммунальных предприятиях столицы ликвидированы.
Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время совещания по оперативным вопросам с заместителями председателя КГГА, начальниками главных управлений и руководителями коммунальных предприятий, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
«КП «Киевпасстранс» было одним из наиболее проблемных коммунальных предприятий, ведь в определенный период задолженность по заработной плате достигала 40 млн. грн. Чтобы оперативно решить этот вопрос, мы привлекли и Министерство финансов, и наши службы. Теперь можно с уверенностью говорить, что по состоянию на 1 октября ликвидирована задолженность на всех предприятиях коммунальной формы собственности. Задача на будущее – не допустить ее возникновения», – подчеркнул А.ПОПОВ.
Вместе с тем ситуация на предприятиях государственной формы собственности остается сложной. Однако, по словам А.ПОПОВА, в ближайшее время вопрос по каждому государственному предприятию или акционерному обществу, где есть долги по зарплате, будет рассмотрен в индивидуальном порядке.
«Мы планируем организовать нашу работу таким образом, чтобы до конца года минимизировать долги на всех предприятиях Киева», - добавил А.ПОПОВ.