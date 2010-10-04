В столкновении маршрутки и грузовика погибли 6 человек

В Донецкой области столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.

На 675-ом км. автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Селезневка Донецкой области в ночь на понедельник произошло столкновение пассажирского микроавтобуса "Mercedes" (перевозил 18 пассажиров) с грузовым автомобилем "МАЗ". Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате ДТП погибли 6 и пострадали 12 человек, которые с травмами разной тяжести госпитализированы в городскую больницу г. Славянск. По факту ДТП идкт расследование. На месте происшествия работала оперативная группа ГУ МЧС в Донецкой области.

ICTV