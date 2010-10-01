В Днепропетровске "заминировали" рынок: эвакуировали 200 людей

В Днепропетровске с территории рынка “Янтарный” эвакуировали 200 человек из-за сообщения о его заминировании.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, инцидент произошел вчера.

В частности, в 09.45 к сотрудникам Индустриального райотдела милиции Днепропетровского городского управления позвонил по телефону неизвестный гражданин и сообщил о том, что рынок «Янтарный», расположенный по ул. Байкальской, заминирован.

Работники взрыво-технической службы облуправления милиции во время обследования рынка взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данному факту следственным отделом Индустриального райотдела милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Принимаются меры для установления и задержания злоумышленника.