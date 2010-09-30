Список самых популярных подделок пополнят противовирусные лекарства?

В ближайшее время в Украине появятся много подделок противовирусных препаратов. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил директор Агентства медицинского маркетинга Юрий ЧЕРТКОВ.

По словам эксперта, привлекательность этих препаратов для фальсификаторов заключается в невозможности доказать, что именно прием препарата помог избежать острого респираторного заболевания.

В настоящее время общая доля фальсифицированных лекарственных средств в Украине составляет не более 5%, отметил Ю.ЧЕРТКОВ. Самыми популярными у фальсификаторов являются антибиотики и гормональные препараты. По статистике, доля фальсификата в этих сегментах составляет около 42% и 20% соответственно. Поступает он преимущественно из России, Китая и Индии. «При этом претензий к таможенным органам не возникает, поскольку проверить препараты реально лишь в специальных лабораториях с помощью детального химико-фармацевтического анализа», - объяснил Ю.ЧЕРТКОВ.

Справка УНИАН. За восемь месяцев текущего года Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств было выявлено и запрещено 309 серий 69 наименований некачественных препаратов. (На протяжении 2009 года эта статистика составляла 99 серий 69 наименований препаратов). На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7140, которым предлагается внести изменения в некоторые законы Украины по предотвращению фальсификации лекарственных средств.