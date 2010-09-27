Медучреждения Киева готовы к отопительному сезону

Все 190 лечебно-профилактических учреждений Киева на 100% готовы к отопительному сезону 2010-2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА.

Согласно информации управления, из 190 лечебных учреждений столицы акты готовности объектов к отопительному сезону получили 140.

50 медицинских учреждений отмеченные акты не получают, поскольку: 14 учреждений имеют собственные отопительные котельные (18 котельных), 36 учреждений не имеют собственных котельных, потому что расположены во встроенных помещениях (9 учреждений), размещаются в арендованных помещениях (25 учреждений), или же получают тепло от ведомственных котельных (2 учреждения).

Из 266 актов готовности к отопительному сезону получено 256 актов (96%). Остальные 10 актов (5 учреждений) в настоящее время находятся на подписи в соответствующих теплопостачальних организациях города и будут выданы в ближайшее время.

*** Объем финансирования мер по подготовке лечебно-профилактических учреждений к зимнему сезону составляет 4,3 млн. грн. Вместе с тем, ожидается получение средств городского бюджета в объеме 2 млн. грн., который включен в бюджет города Киева на 2010 год при его корректировании. Эти средства будут израсходованы на завершение работ по ремонту кровель, фасадов, внутренних инженерных сетей медицинских учреждений и тому подобное.