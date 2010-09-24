Возбуждено дело против женщины, доведшей до смерти 5-летнюю девочку

Прокуратурой Горняцкого района Макеевки возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая довела до смерти 5-летнюю приемную дочь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, 11 сентября 2010 года в детскую инфекционную больницу Макеевки с острыми болями в животе поступил 5-летний ребенок. Спустя некоторое время девочка скончалась в реанимации. При осмотре тела были обнаружены множественные шрамы от ран на спине и язвенные образования на коленях.

Как показала доследственная проверка, травмы ребенку нанесла ее приемная мать, которая в прошлом году взяла под опеку двух девочек 3 и 5 лет. Сама женщина объяснила следователям, что таким образом она воспитывала ребенка.

По выявленным фактам прокуратурой Горняцкого района Макеевки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение») и ч.3 ст.135 («Оставление в опасности»). Для проведения досудебного следствия дело направлено в следственный отдел Горняцкого райотдела милиции Макеевки. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В прокуратуре добавили, что в ходе доследственной проверки установлены нарушения требований Семейного кодекса Украины со стороны сотрудников службы по делам детей Горняцой райгосадминистрации Макеевки. Прокурором района вынесены постановления о возбуждении в отношении виновных должностных лиц дисциплинарных производств.

Кроме того, в настоящее время прокуратурой приняты все меры для возвращения второго ребенка под опеку государства и освобождения женщины от опекунских обязанностей.