Тигипко: частные дома престарелых и детсады налог платить не будут

Кабинет Министров Украины в предложенном проекте Налогового кодекса добавил в список сфер деятельности, для которых вводится нулевая ставка налога на прибыль на 10 лет, работу частных домов престарелых, школ и детских садов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО ходе парламентских слушаний «Экономические реформы – реальность и ожидания украинского бизнеса».

«Нулевая ставка на прибыль на 10 лет для самолето- и судостроения, легкой промышленности, гостиничного бизнеса, и в последнем варианте мы добавили еще частные дома престарелых, частные школы и детские сады», – заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в эфире телеканала «Интер» вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что подготовленный вариант Налогового кодекса предусматривает введение на 5 лет нулевой ставки на прибыль для предприятий авиа- и судостроения.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал, что проектом Налогового кодекса приоритетным отраслям экономики будет предоставлена нулевая ставка налога на прибыль в течение 5 лет. Среди таких отраслей он назвал легкую промышленность (на 10 лет) и малый бизнес. Кроме того, по словам. Н,АЗАРОВА, нулевую ставку налога на прибыть планируется ввести для предприятий гостиничной сферы и ресторанного бизнеса в городах, где планируется проведение Евро-2012.