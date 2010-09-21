На Закарпатье второй день ищут заблудившегося 70-летнего туриста

18:50, 21 сентября 2010
Общество
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В районе урочища Студеный

В Закарпатской области второй день ищут заблудившегося 70-летнего туриста.

Как сообщил УНИАН начальник Центра пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области Олег ШРАМКО, 20 сентября около 21.00 работники Межгорского горного поисково-спасательного подразделения получили сообщение о том, что вблизи урочища Студеный заблудился 70-летний турист.

Уже через полчаса после сообщения спасатели начали поиски, и сегодня около 1 часа ночи их приостановили.

Сегодня утром поиски мужчины возобновились.

 

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