На Закарпатье второй день ищут заблудившегося 70-летнего туриста

В Закарпатской области второй день ищут заблудившегося 70-летнего туриста.

Как сообщил УНИАН начальник Центра пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области Олег ШРАМКО, 20 сентября около 21.00 работники Межгорского горного поисково-спасательного подразделения получили сообщение о том, что вблизи урочища Студеный заблудился 70-летний турист.

Уже через полчаса после сообщения спасатели начали поиски, и сегодня около 1 часа ночи их приостановили.

Сегодня утром поиски мужчины возобновились.