Украине этим летом чудом удалось избежать масштабных пожаров, которые имели место в России. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил заместитель председателя Национального экологического центра Алексей ВАСИЛЮК.

Как пояснил эксперт, в России одной из главных причин пожаров стало массовое осушение болот, которое осуществлялось раньше. В Украине также колоссальные площади осушенных болот. «Для чего это нужно было делать, сейчас никто не может объяснить», - отметил А.ВАСИЛЮК.

Но если правительство Российской Федерации предпринимает какие-то меры для минимизации пожаров (в частности, собирается разработать госпрограмму воссоздания болот), то в Украине, как пояснил эксперт, похоже, все делается для того, чтобы пожаров было больше.

«Например, на юге Украины Госкомлесхоз высаживает лес в степи, где вообще никогда не было леса. И ежегодно эти деревья горят. Причем, высаживают там именно сосновые, которые официально считаются наиболее пожарноопасной категорией лесов в Украине», - рассказал А.ВАСИЛЮК.

По его данным, несколько лет назад в Цюрупинском лесхозе выгорело 7000 га леса; на месте пожара срочно посадили новый, и на следующую же весну огонь уничтожил 80% насаждений.